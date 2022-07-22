蔡英文總統22日南下高雄，在市長陳其邁陪同下前往楠梓區右昌元帥府參香並揭匾，無黨籍高市議員陳善慧、朱信強、李順進正式表態力挺陳其邁連任市長，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，一定持續爭取3位無黨籍議員支持與認同，也希望他們能給她相互了解的機會。

柯志恩表示，高雄是一個講感情又熱情的地方，蔡英文跟陳其邁到楠梓區右昌元帥府參香，3位無黨籍議員在地相迎是自然不過的事情。據她了解，這3位無黨籍議員長期深耕並受到在地民眾愛戴與支持，更是幫市民爭取許多在地資源與福利，未來一定持續爭取他們的支持與認同，同時希望他們能給予相互了解的機會。

柯志恩強調，請給她一個機會，她的表現一定能比陳其邁更好，柯志恩非常願意跟所有議員不分黨派一起為高雄打拚。讓所有高雄市民能在高雄過更好的日子，讓更多人愛上高雄、留在高雄。

高雄市九合一選舉無黨陳其邁柯志恩