金門今(22)日新增140名新冠確診，累計8385例，約占常住人口的12.62％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(22)日新增140名新冠確診，累計8385例，約占常住人口的12.62％。縣府提醒，快篩陽民眾應在快篩試劑上填上姓名、檢測日期，並以親自前往或視訊診療方式，由醫師確認後判定確診。

金門流行疫情指揮中心指出，民眾在使用經衛生福利部核准之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測為陽性時，務必於陽性之檢測卡匣／檢測片上寫上檢測者姓名及檢測日期，如果是以視訊診療方式進行，應將檢測卡匣／檢測片及健保卡一起拍照供醫師進行評估；如是親自至醫療院所進行看診，應將寫上檢測者姓名及檢測日期陽性之檢測卡匣／檢測片用夾鏈袋密封包好攜帶前往，外出時務必佩戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方應全程佩戴口罩）。

今(22)日金門地區新增140名確診者，累計8385例，約占本縣常住人口12.62％。目前收治中71例，其中無症狀或輕症69例，中症2例；確診者居家照護990例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者180人，目前居家隔離335人，解除居家隔離217人。