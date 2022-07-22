台中市嬰幼兒莫德納疫苗今起一連四天全面開打，市府民政局攜手教育局合作在全市開設46處快打站，醫護人員和快打站服務人員都使出渾身解數安撫幼兒、小小孩，各站的溫馨布置和貼紙、零食和卡通等各種親子友善措施，也讓前來的家長爸媽大讚。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市嬰幼兒莫德納疫苗今起一連四天全面開打，市府民政局攜手教育局合作在全市開設46處快打站，醫護人員和快打站服務人員都使出渾身解數安撫幼兒、小小孩，各站的溫馨布置和貼紙、零食和卡通等各種親子友善措施，也讓前來的家長爸媽大讚。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市嬰幼兒莫德納疫苗今起全面開打，市府在全市開設46處快打站，首日上午雖因多數家長仍抱持觀望態度，打氣低迷，但專程請假帶孩子趕在第一天就接種疫苗的家長對各站的用心和貼心布置都大表肯定，不少人忍不住拍照打卡在臉書貼文分享（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市嬰幼兒莫德納疫苗今起全面開打，市府在全市開設46處快打站，首日上午雖因多數家長仍抱持觀望態度，打氣低迷，但專程請假帶孩子趕在第一天就接種疫苗的家長對各站的用心和貼心布置都大表肯定，不少人忍不住拍照打卡在臉書貼文分享（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市嬰幼兒莫德納疫苗今起全面開打，市府在全市開設46處快打站，首日上午雖因多數家長仍抱持觀望態度，打氣低迷，但專程請假帶孩子趕在第一天就接種疫苗的家長對各站的用心和貼心布置都大表肯定，不少人忍不住拍照打卡在臉書貼文分享（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府開設46處嬰幼兒莫德納疫苗快打站，針對6個月至未滿6歲嬰幼兒，22日起同步開打，多數家長仍抱持觀望態度，也有父母專程請假趕在第一天就帶孩子來接種，截至中午施打人數約1500人；各快打站人員使出渾身解數，比親切、比好玩、比可愛，讓快打站彷彿變身兒童遊樂園，讓陪同孩子前來的家長大讚溫馨又貼心。

台中市長盧秀燕雖然因為腳傷請假休養中，昨天仍透過臉書發文表示，嬰幼兒莫德納疫苗，台中市從7月22日開打，6個月到未滿6歲的嬰幼兒施打需求與成人不同，台中市府非常重視，特別提前開箱「嬰幼兒快打站」，讓各位爸爸、媽媽們提前了解。

盧秀燕指出，所有的快打站，市府都準備了6大貼心措施，包括：施打現場，站站有冷氣；無障礙坡道，便利嬰兒車進出；哺集乳室，環境友善、重視隱私；親子廁所，方便大人、小孩使用；尿布台、溼紙巾、尿布墊全套統統有；現場播放卡通或兒童音樂，安撫孩子。

經過今天上午半天的開打作業，臉書上已有好多台中市爸媽貼文分享「心得文」，各快打站內不只有齊全的親子設施，還準備各式造型氣球，發送嬰兒米餅、小饅頭，志工們都打扮成卡娃伊的卡通人物，親切安撫幼兒。

一名雙寶爸帶著小兄妹到龍井區龍泉國小快打站，大大稱讚各項親子友善設施，小小孩打完疫苗還能到「乖寶寶領獎區」領取小貼紙、小零食；也人貼文表示走一趟快打站後發現「很不一樣」、「氣球拱門太華麗了吧」、「小孩玩到不想回家」。

年輕的張媽媽說，大兒子在學校剛打完2劑疫苗，沒有什麼副作用，小兒子剛滿2歲，覺得疫苗早打早安心，送去幼兒園也比較放心，因此開打第一天就帶小兒子來接種疫苗，這幾天高溫來襲，原以為排隊一定熱爆，結果開車到現場發現一進來就有冷氣，還播放卡通，整體環境氣氛超溫馨，因此兒子直到打完疫苗一整路都沒哭，這次一定要給個大大的讚。

盧秀燕也提醒，台中嬰幼兒打疫苗，已透過各鄰里有發放通知單，請依通知時間地點前往施打。若同家庭內的兄弟姊妹接種時間不一樣，爸媽可擇一時段，帶孩子們一同接種。歡迎爸媽們踴躍帶孩子前往接種疫苗，46處嬰幼兒快打站資訊可查詢https：／／reurl.cc／Wrenm7。