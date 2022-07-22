台中市政府開設46處嬰幼兒莫德納疫苗快打站，針對6個月至未滿6歲嬰幼兒，22日起同步開打，多數家長仍抱持觀望態度，也有父母專程請假趕在第一天就帶孩子來接種，截至中午施打人數約1500人；各快打站人員使出渾身解數，比親切、比好玩、比可愛，讓快打站彷彿變身兒童遊樂園，讓陪同孩子前來的家長大讚溫馨又貼心。
台中市長盧秀燕雖然因為腳傷請假休養中，昨天仍透過臉書發文表示，嬰幼兒莫德納疫苗，台中市從7月22日開打，6個月到未滿6歲的嬰幼兒施打需求與成人不同，台中市府非常重視，特別提前開箱「嬰幼兒快打站」，讓各位爸爸、媽媽們提前了解。
盧秀燕指出，所有的快打站，市府都準備了6大貼心措施，包括：施打現場，站站有冷氣；無障礙坡道，便利嬰兒車進出；哺集乳室，環境友善、重視隱私；親子廁所，方便大人、小孩使用；尿布台、溼紙巾、尿布墊全套統統有；現場播放卡通或兒童音樂，安撫孩子。
經過今天上午半天的開打作業，臉書上已有好多台中市爸媽貼文分享「心得文」，各快打站內不只有齊全的親子設施，還準備各式造型氣球，發送嬰兒米餅、小饅頭，志工們都打扮成卡娃伊的卡通人物，親切安撫幼兒。
一名雙寶爸帶著小兄妹到龍井區龍泉國小快打站，大大稱讚各項親子友善設施，小小孩打完疫苗還能到「乖寶寶領獎區」領取小貼紙、小零食；也人貼文表示走一趟快打站後發現「很不一樣」、「氣球拱門太華麗了吧」、「小孩玩到不想回家」。
年輕的張媽媽說，大兒子在學校剛打完2劑疫苗，沒有什麼副作用，小兒子剛滿2歲，覺得疫苗早打早安心，送去幼兒園也比較放心，因此開打第一天就帶小兒子來接種疫苗，這幾天高溫來襲，原以為排隊一定熱爆，結果開車到現場發現一進來就有冷氣，還播放卡通，整體環境氣氛超溫馨，因此兒子直到打完疫苗一整路都沒哭，這次一定要給個大大的讚。
盧秀燕也提醒，台中嬰幼兒打疫苗，已透過各鄰里有發放通知單，請依通知時間地點前往施打。若同家庭內的兄弟姊妹接種時間不一樣，爸媽可擇一時段，帶孩子們一同接種。歡迎爸媽們踴躍帶孩子前往接種疫苗，46處嬰幼兒快打站資訊可查詢https：／／reurl.cc／Wrenm7。
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