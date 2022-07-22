儘管全球股市下半年仍面臨持續升息挑戰，但生技股因具備企業合併與醫學年會等旺季利多效應，加上股價反覆打底後投資價值浮現，下半年機會可期，還有好戲上演，投信建議持股續抱或定期定額長期投資。

富蘭克林華美投信認為，生技醫療類股5月至6月領先科技股反彈，由於上半年修正幅度較大，S&P500生技股指數距離20年平均線仍有1倍標準差，投資價值浮現。儘管全球股市下半年仍面臨持續升息挑戰，但生技股因具備企業合併與醫學年會等旺季效應來臨，加上股價反覆打底後投資價值浮現，下半年機會可期，故建議應持股續抱或定期定額長投。

今年2月底俄烏戰爭爆發，全球股市隨之整理，美股波段跌幅甚至達3成至4成，但生技股因去年有先行修正，今年第二季也率先反彈領漲，生技股波段表現亮眼，S&P500生技指數波段修正進入尾聲，修正打底動作明顯，目前本益比仍低於均值有一倍標準差，現在進場布局，未來一年獲利機會高。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，目前生技布局建議關注二大原因，一是企業合併，今年前二季生物科技領域的大型企業合併中小型企業案例累積高達110億美元，顯示經過一年疫情帶動，製藥等大型企業手上現金充足，亟欲透過併購中小型生技製藥企業，擴充產品經營觸角與領域，預計下半年仍有不少企業併購案進行，可望帶動股價表現。

劉翠玲分析，根據KPMG《2022年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，去年醫療照護與生技領域交易活動較前兩年更加活躍，併購顯然成為生技醫療產業下重要的一環，尤其在持續創新的生技產業，企業期望透過併購強化自身市場競爭力，因此併購活動預期將持續進行，進而帶動市場對生技產業的關注度與股價表現。

二是整理後投資價值浮現，股價已經反覆打底，目前正是進場時機，生技醫療股現階段處於低估值，體質佳且現金流充足的情況，再參考過往醫療產業在經濟衰退環境下逆勢特性，仍是長線投資可考慮逢低佈局標的。

劉翠玲指出，回顧過往美國經濟衰退期間，在多數產業股市表現不佳情況下，S&P500醫療產業指數相對於S&P500指數表現明顯更突出。但觀察近期市場波動下，資金卻持續逢低加碼生技ETF，近三年生技ETF累積淨流入大幅增加，顯示聰明錢正逢低抄底生技，生技產業前景依舊看好，可把握目前股價仍在低檔階段進場。