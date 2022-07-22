新建大樓規劃在原校方停車場興建。（李翁月娥辦公室提供）

隨著新北市三重區的發展，區內人口快速增加，也使得五華國小近年來學生人數急遽攀升，但學校班級目前已經趨近飽合，校方表示最快在2年後就會面臨校舍不足的窘境，因此新北市議員李翁月娥籲請新北市府，儘速透過跨局處的溝通協調，興建新的教學大樓來因應。

三重五華國小臨近重陽大橋，距離台北市僅一橋之隔，因此除了當地學區的學童外，也會有台北市的家長選擇將孩子送到五華國小跨區就讀，再加上學區內的仁義重劃區完成，建案陸續開工，完工後預計有將近6330戶入住，以及三重北極真武廟自辦都更，預計興建1274戶住宅，總計將新增約7604戶家庭，都使得未來五華國小學生會在全台少子化的情況下逆勢成長。

五華國小校長吳正雄表示，目前學校班級已趨近飽和，但為了不讓孩子們無法就近上學，所以在不得已的情況下，目前已將專科教室挪做學生班級使用，但即便如此，最快也會在2年後面臨教室不足的困境。另外，五華國小的學生也沒有自己的集會場所，過去30年來，五華國小的學生都不是在自己的學校畢業。

新北市議員李翁月娥得知以後，立即召集相關單位進行新建大樓說明會。李翁月娥表示，30年前五華國小規劃了60個班級，鄰近的碧華國小自106學年度起就已經是額滿學校，目前全校包含幼兒員已經有83個班的人數，校舍嚴重不足的情況下，興建新大樓是勢在必行，因此必須透過新北市政府各局處之間有效溝通協調，才能共同完成這項任務。

此外，五華國小門口並無遮蔽物，上、放學時，學童都必須在陽光下曝曬或是在門口淋雨，等待家長來接送，尤其幼兒園學童每天上學都必須在門口等待30分鐘才能進到教室。李翁月娥說，新校舍大樓的位置位於現在的五華國小停車場，屆時完工以後，家長們在接送孩子上、放學時不僅能夠避免所有人擠在集賢路上造成人車爭道，也能讓孩童們有個更安全的環境來就學。

新北市三重五華國小校舍不足李翁月娥