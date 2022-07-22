雲林縣府2009年公告虎尾鐵橋為縣定古蹟，雲林縣府文觀處今年初推動光環境設置，本月初完工試燈，8月6日將舉行啟燈儀式。（周麗蘭攝）

縣府文觀處長陳璧君（左四）驗收試燈效果，歡迎民眾8月6日到場見證點燈時刻。（周麗蘭攝）

雲林縣政府文化觀光處斥資近500萬元啟動虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境設置案，營造城市夜間景觀風貌，12日完工試燈，聲光效果不錯，吸引民眾關注。文觀處長陳璧君表示，平日以暖白光呈現原貌，假日有不同顏色光影效果，還有專屬的24節氣顏色，8月6日將舉行啟燈儀式。

虎尾鐵橋是雲林縣定古蹟，1910年間它是「大日本製糖株式會社」的木造鐵道橋，1931年日糖會社基於日益繁忙的客貨運業務，興建11座橋墩、10座橋桁、總長300.6公尺的鐵橋；1959年擴建為430公尺。虎尾鐵橋的鐵軌是特有的3線平行軌，五分車通以運送原料為主，七分車可銜接台鐵軌距做轉運使用。

雲林縣府2009年公告虎尾鐵橋為縣定古蹟，理由為該座鐵橋的各橋衍型態不同是當時採購舊料興建，具稀少性，堪為日治時期橋梁工程類的優質構造物；鐵橋混合拼接則為當代應變之特色，在工藝構造技術也具價值。此外，虎尾糖廠鐵橋見證糖廠發展歷史，有古蹟價值。

縣府文觀處發想以「光環境」營造古蹟夜景，今年初啟動虎尾糖廠鐵橋的光環境設計，也讓縣民、遊客多一個夜間遊憩的新去處，本月12日完工試燈。

陳璧君表示，虎尾鐵橋光環境平日夜間6點至凌晨0點，以暖白光投射，凸顯古蹟原始魅力；假日整點則運用動態燈光效果模擬五分車穿越鐵橋的意象；1年的24節氣當天有限定的專屬顏色，歡迎古蹟迷收集。

陳璧君說，在虎尾鐵橋上觀看滿月及古坑草嶺山區夜景是一大享受，光環境將於8月6日晚上7點正式啟燈，當天將以聲光效果模擬早期糖廠五分車載運貨物景象讓民眾彷彿穿越時空。啟燈後，搭配虎尾中元文化祭活動，周邊還有情人節演唱會活動及市集。