林志穎撞車瞬間曝光！一路往右偏撞分隔島電桿 400萬特斯拉燒光「鋰電池」成元凶

藝人林志穎今（22）駕駛特斯拉model x載兒子行經桃園蘆竹區，因不明原因自撞分隔島著火，民眾將2人拉出車外，林志穎滿臉血、手臂脫臼，兒子臉部擦傷，車輛最後燒剩骨架；據悉電動車的鋰電池模組一旦發生起火，不但火勢強烈且不易熄滅，還會釋放有毒氣體，消防人員多半只能大量澆水或等電池燃燒殆盡。

據了解，特斯拉內鋰電池模組由多個鋰電池組成，若發生火警，電池會互相影響引發連續爆炸，電池本身會放熱，燃燒釋放有毒氣體，讓火勢更難撲滅，消防員只能大量澆水，或讓鋰電池燃燒殆盡；目前消防局會使用「滅火毯」，該毯子可耐溫1000度至1300度，蓋住電動車後可降溫、減少煙霧和阻隔毒物。

據悉電動車的鋰電池模組一旦發生起火，不但火勢強烈且不易熄滅，還會釋放有毒氣體，消防人員多半只能大量澆水或等電池燃燒殆盡。（翻攝照片）

事發照片陸續曝光，林志穎滿臉血倒在地上，兒子則被抱上救護車，特斯拉疑似安全氣囊爆開遭造成林志穎傷勢不輕。（翻攝照片）

目擊者表示，該輛特斯拉model x從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向上午10點50分行駛，車速雖不快，但車輛卻「突然右偏」撞到機車分隔島著火，民眾見狀上前將林志穎父子拉出車外，林志穎一度無法說話，手臂疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子臉部擦傷，均送往林口長庚醫院。

事發照片陸續曝光，林志穎滿臉血倒在地上，兒子則被抱上救護車，特斯拉疑似安全氣囊爆開遭造成林志穎傷勢不輕，車輛隨後起火燃燒，價值400萬的特斯拉幾乎被燒到僅剩骨架、車頭不見；長庚隨後證實林志穎父子2人正在接受治療，林的太太及家人在醫院陪伴。

被譽為賽車達人的林志穎平時除了愛開賽車外，也喜歡收集各種車種，今年初他發文宣布購進特斯拉，寫下：「17吋大銀幕，觸覺反饋Yoke，方向盤，換檔改在銀幕上，後座的小銀幕很可愛，X的後座更加的舒適了，整體操作的速度真的快，期待1020馬力 0-100km 2.1秒的加速」。