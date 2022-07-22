員警找到老翁後，老翁的妻子林姓婦人隨即趕到現場。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

近來天氣高溫，一名78歲的王姓老翁日前睡到半夜，不耐褥熱而醒來，決定外出散步，但因老翁有失智症，枕邊人林姓婦人起床時不見老伴身影，急忙向警方求助，員警立刻出動搜尋，在一處騎樓找回老翁。

臺中市政府警察局第二分局育才派出所日前接獲林姓婦人報案，稱其丈夫趁家人熟睡之際，獨自外出不知去向，需要警方協助，經警方了解，老翁與家人同住於錦中街路段，已高齡78歲，患有失智症、曾走失，一步詢問婦人其穿著、特徵，並調閱住家附近路口監視器畫面、將老翁照片上傳群組，通報線上巡邏警力加強協尋。

通報協尋後，負責巡邏勤務的警員陳子暘、洪偉哲就在老翁住家附近轉角的雜貨店前，發現王姓老翁神情呆滯地坐在騎樓，老翁表示，因天氣熱睡不著才出門走走，沒想到突然忘記回家的路，只好坐在騎樓休息。

第二分局分局長陳家銘呼籲，家中若有高齡或患有失智症的長輩，應該隨時提高警覺，留心掌握長者動向，或戴可供身分辨識的愛心手鍊等預防走失，也請民眾發現迷途或需要幫助的人，主動關心並伸出援手幫忙，並通知警方協助，避免發生意外憾事。