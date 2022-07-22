太魯閣號列車事故案今花蓮地院一審開庭，罹難者家屬穿黑衣、手持桔梗花，帶著對逝去家人的思念出庭，尋求司法公義。（王志偉攝）

罹難家屬代表（中）與委任律師陳孟秀（左）、罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君（右）陪同出庭。（王志偉攝）

台鐵太魯閣號列車釀49死重大事故案，花蓮地院今傳訊主要被告李義祥、移工華文好，家屬手持象徵「永恆的愛與思念」的洋桔梗花進入法庭，望能為死者討回公道。李義祥否認肇逃，檢方痛斥李供詞支支吾吾，根本「擺爛」，家屬委任律師則向法院強力主張李行為涉「故意殺人罪」。全案一審辯論終結，審判長梁昭銘諭知11月11日宣判。

台鐵408車次太魯閣號2021年4月2日行經花蓮清水隧道北口時，與滑落軌道的工程車發生碰撞，造成49人死亡、逾300人輕重傷。花蓮地檢署依過失致死、肇事逃逸等罪嫌，起訴施工廠商李義祥、移工華文好等9人。

蒞庭檢察官林予湄表示，台鐵東線屬重大公共工程，施工有高度危險，李義祥卻借牌投標，事故東正線每日列車乘載上百條人命，對於旅客安全卻沒設防墜落等設施；當天輛肇事貨車早已出現多次故障，事故當天貨車故障滑坡時，竟異想天開用怪手挖斗上無防脫落裝置的掛勾掛上綁帶要拉車。拉車失敗導致貨車滑落鐵軌，明知會發生重大意外，卻未通報台鐵停車，事故後也無報警求援。

林予湄痛斥，李義祥每次作證都支支吾吾、擺爛，講話最正經就是要求交保時，應訊時供詞如「擠牙膏」，事故第一間沒通報協助救人，電話通知台鐵人員時還說謊，稱只是車子壞了，卻沒交代荒謬的拉車行為，李構成肇事逃逸罪。

李義祥庭訊時兩手環抱胸前、不時低頭、似乎顯不耐煩，但聽到檢方斥責，李瞬間態度丕變，當庭向罹難者家屬致歉，「對不起，誠心的道歉、對不起」，辯護律師表明，李義祥坦承過失致死，也願法院判處最重刑給予懲戒，但辯護無涉肇事逃逸，律師說，火車撞上大貨車時，被告李義祥已無駕車行為且超過1分鐘以上，理應無肇事逃逸的罪責。試想，若路邊停車下車超過1分鐘，車輛再去撞到東西，這有算肇事逃逸嗎？

家屬委任律師陳孟秀表示，上週連3天法院開庭，台鐵人員一概否認犯罪、撇清責任，看在家屬眼裡遺憾，他們家人不幸罹難，卻沒有人覺得自己有責任。李義祥承認犯過失致死，但家屬認為李義祥、華文好，在過程中都知道列車是有可能掉下去的，對於車子掉落軌道的風險他們也都知道的，長達14分鐘的時間，卻都沒有做任何防護部分，因此家屬強力主張應朝殺人罪論辦。

罹難者家屬透過律師當庭播放49名死者照片，庭上也給予家屬充分時間，有家屬寫給女兒一封信，庭上痛哭失去親人的痛，罹難者蘇昱銘的爸爸哭泣，兒子下月要完成終身大事，死得很冤。還有陳爸爸本身傷重，37歲妹妹和4歲女兒雙雙在事故中離世，他哀傷說，「明天是女兒畢業典禮，幼稚園邀請我去，我不知道如何面對」，請求一命一罪、從重量刑。

太魯閣眼淚發言人王薇君表示，今天戴著黑色口罩、手持洋桔梗花，就是要將49位罹難者帶進法庭，討回公道，讓類似意外永不發生。

家屬辯護律師鄧湘全請求對李義祥就殺人罪判處無期徒刑，對華文好判處法定最重刑度。審判長梁昭銘諭知本案辯論終結，定11月11日上午9時30分宣判。