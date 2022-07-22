在前一天歐洲央行(ECB)升息50基點，以及義大利政府垮台，結束動盪的一天之後，歐股目前持平，但是預計本周仍會成為近兩個月最大的單周漲幅。

周五泛歐Stoxx 600指數早市小跌0.01點或0.00%，為424.38點。能源股上漲，抵銷了其它板塊的下跌。歐股前一天在上下震盪中，以小跌結束。

ECB將升息50個基點，高於此前ECB暗示的預期，股市一度大跌；同時ECB也宣布新工具，用於控制和縮小歐洲國家之間的公債利息差距，但投資人認為乏善可陳，沒有留下太多印象。

連日下跌的義股已來到低點，周五持平。義大利最新宣布要在9月25日舉行臨時的國會全面改選，以尋求新民意。

由於下調股息，丹麥銀行跌2.6%。

電梯製造商迅達(Schindler)下調全年銷售展望，下跌4.0%。

鋁製造商Norsk Hydro宣布額外派息和股票回購計畫，股價大漲4.1%。