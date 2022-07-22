俄羅斯是全球鈦金屬的重要出口國，而鈦是航空產業的重要原料，儘管歐盟對俄國祭出一系列制裁，但在法國和其他成員國提出反對後，歐盟最後一刻否決制裁俄羅斯鈦生產巨頭VSMPO-Avisma，與其說擔憂俄國總統普丁出手報復，不如說缺少鈦金屬，歐洲飛機製造商空中巴士就「飛不起來」。

俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟對俄國祭出一系列經濟制裁，如禁運石油等，20日再實施新一輪制裁，包括禁止進口俄國黃金珠寶，並凍結俄國最大銀行、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的資產。

據《華爾街日報》報導，法國對歐盟委員會禁止鈦進口表示憂心，加上德國、西班牙也力挺法國，因此，歐盟在最後一刻否決制裁俄羅斯鈦生產巨頭VSMPO-Avisma，除了擔憂俄國出手反制報復外，最大原因是VSMPO是全球最大飛機製造商「空中巴士」（簡稱空巴）的鈦金屬主要供應商。

空巴表示，俄羅斯供應全球航空航太工業所需鈦金屬的一半數量。諮詢機構AlixPartners於5月份的一份報告顯示，空巴所需的鈦原料中，高達65%向VSMPO購買。

此前，空巴發言人表示，對俄羅斯的鈦進行制裁，將嚴重損害整個歐洲的航空產業。

由於零組件供應受阻，美國飛機製造商波音在5月也曾對737 MAX飛機暫停生產10天，消息人士推測，可能與鈦金屬短缺有關。波音對俄羅斯鈦原料依賴程度也相當高，占該公司比重高達30%至40%。

事實上，鈦最大出口國是美國，其次為俄羅斯，其主要供應國家包括美國、德國、中國、法國等，第三出口國為日本。

鈦是世上最堅硬的天然金屬，硬度是鋼的三倍以上。鈦合金擁有輕量、耐撞擊的優點，近年在航太工業用量激增，為了打造更輕量的客機，如波音 787、空中巴士 A350，空機的重量有高達14~15%使用鈦金屬。