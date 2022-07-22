外出遊玩難免遇到孩子尿急、肚子痛，附近又無廁所的情況，不過有女網友指出，假日和友人到彰化王功漁港坐採蚵車，前往潮間帶大啖鮮蚵、採蛤蜊，卻親眼目睹一名媽媽讓2、3歲的男童在泥沙上「就地解放」，讓她相當傻眼，「真的控制不住小孩的屎尿，就不要帶來這種地方」。

一名女網友20日在網路論壇Dcard發文表示，雖然也曾看過小孩跟爸媽喊尿急，爸媽在找不到廁所，或孩子忍不住的情況下，讓孩子「就地解放」的情景，「但這次真的是我看過覺得最噁，而且滿沒品的狀況」。

她指出，假日與友人一起到彰化王功漁港坐採蚵車，前往潮間帶吃烤蚵仔，順便挖蛤蜊，玩得不亦樂乎，挖完蛤蜊後，一群人回到烤蚵仔的區域享用美食，但她發現不遠處有一位媽媽帶著2、3歲的男童蹲在泥沙上，「媽媽在兒子後面，他們前面有一個坑，兒子沒有穿褲子」。

起初她不以為意，直到友人說，「剛剛聽到媽媽問兒子：還有要大嗎？」她才驚覺該名男童竟在泥沙處大便、尿尿，而男童解放完後，那一家人就火速坐採蚵車回漁港。

該名男童解放的地點，就在烤蚵仔攤位的不遠處。（圖／翻攝自Dcard）

她直言，真的控制不住小孩的屎尿，就不要帶來這種地方，不然幫孩子包尿布，或者帶去遠一點的地方解放，「旁邊就是蚵仔，還有一堆人在吃烤蚵仔，他在那邊拉屎拉尿，結束後還把坑埋起來，堆成一個大沙堆……是要警示別人不要挖？」

她也透露，下一波坐採蚵車來、年紀稍微大一點點的孩子，一下車就帶著他的挖沙器具直衝沙堆區，「直到我們要離開的時候，那個沙堆已經平了」。

貼文一出，不少網友直呼沒品，「那個年紀的小孩明明就可以包尿布，有夠沒水準」、「帶小小孩出門，帶著尿布是基本吧」、「能理解小孩很難控制啦！但真的要帶遠一點，不然真的超噁」、「說實在，每個人都有三急，很難控制大小便，但是他們至少身上要準備能把便便帶走的東西吧？留在現場真心噁」、「遛狗都要把狗大便撿起來了，人的大便就不用？」