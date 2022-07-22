日本原子能規制委員會批准，福島第一核電站核污水排海計劃，認為安全性沒有問題。東電準備在地方政府同意後，開展排放工程，爭取明年春季前後開始將核污水排放入海。對此，中國表示強烈反對，外交部發言人汪文斌稱，各方對日本核污水排海方案的正當性、數據的可靠性、淨化裝置的有效性等多方面提出很多疑問，但日方始終置若罔聞；警告日方若執意將自身的私利凌駕於國際公共利益之上，執意要邁出危險的一步，必將為自己不負責任的行為付出代價，留下歷史污點。