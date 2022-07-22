彰化縣政府和統聯、國光客運簽署合作，8月1日起啟動，除了既有指定路線外，再新增8條國道客運路線納入長青幸福卡免費乘車補助範圍。（吳敏菁攝）

彰化縣府補助65歲以上長者和身心障礙者持有長青幸福卡達13萬5653人，為了方便長輩跨縣市探親、旅遊，邀請統聯、國光客運也加入，22日簽署合作，8月1日起啟動，除了既有指定路線外，再新增8條國道客運路線納入免費乘車補助範圍。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣65歲以上人口已超過17％，約22萬餘人，長青幸福卡主要是鼓勵長輩及身障朋友走向戶外，但以往僅能使用於彰化客運、員林客運、南投客運及中鹿客運等市區公車，後續又加入6條彰化往返溪頭公車，不少長輩反映，希望也能使用於國道客運加入，感謝國光與統聯客運加入。

王惠美表示，這次新增加統聯客運「1615彰化-臺北」、「1616員林-臺北」、「1621臺中-高雄」、「1630西港-臺北」、「1652鹿港-臺北」和國光客運「1828彰化-臺北」、「1829員林-臺北」、「1830北斗-臺北」等路線納入補助範圍。

彰縣府補助長青福利卡於，每年編列5000萬元預算，每人每月使用補助額度上限1000元，但不少人根本用不完，新的路線納入，以行駛最遠「1830北斗-臺北」單趟210元、來回420元，可以妥善使用。

國光汽車客運副董事長王應傑表示，彰化多鄉親到全台灣開拓事業，年紀大以後回到彰化，現在可藉長青幸福卡，搭乘客運到全台各地。這幾年因疫情影響，客運業績如懸崖式下滑，但所有股東仍支持公益活動。

統聯汽車客運副總經理許凱翔表示，彰化縣政府照顧長輩，推出長青幸福卡，從市區擴大到縣市，現在連上國道也可以使用，期望長輩做好自身防疫後，多搭客運到戶外走走，支持客運業者。

社會處長王蘭心表示，民眾可持彰化縣所核發之長青幸福卡至售票窗口購買車票，即可刷卡扣抵全額車資費用，以增進縣民行的方便並提升生活品質。統聯客運及國光客運營運路線及敬老優待票價皆可在客運公司官網查詢。