《人民日報》用戶端報導，7月22日日本政府發布2022年版《防衛白皮書》，提及涉台、涉港、涉疆等問題，聲稱中國軍力發展和軍事活動缺乏透明度，在東海、南海以實力改變現狀，是日本及國際社會重要安全關切，在俄烏衝突問題上對中方進行指責。中國駐日使館就此指摘日本防衛白皮書涉華錯誤內容，表明嚴正立場。大陸央視新聞同時報導，中國外交部發言人汪文斌表示中方強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉，中國堅持走和平發展道路。

中使館指出，日本政府2022年版《防衛白皮書》延續迄今錯誤立場，基調負面消極，對中方惡意抹黑指責，粗暴干涉中國內政，渲染所謂「中國威脅」，嚴重違背國際關係基本準則和中日四個政治文件精神。中方對此強烈不滿和堅決反對。

中使館稱，台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容任何外部干涉。對於任何危害中國主權、干涉中國內政、損害中方利益的惡劣行徑，中方都將堅決有力回擊。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。中方敦促日方在台灣問題上恪守中日四個政治文件精神和迄今所作承諾，切實謹言慎行，停止挑釁滋事。

中方在涉海問題上的立場是一貫的、明確的，以實力改變現狀的帽子扣不到中方頭上。中方堅定維護領土主權和海洋權益，同時致力於通過談判協商妥善處理分歧。日方在東海放任右翼滋事、拉攏域外介入，美夥同日等在南海大肆炫耀武力，才是地區和平穩定最大挑戰。日方應停止為了地緣私利在涉海問題上製造事端、挑撥爭議。

中使館表示，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國國防建設始終著眼於維護自身主權、安全和發展利益的正當需要，中國軍力發展是世界和平力量的壯大。

中方在烏克蘭問題上的立場客觀公正，行事光明磊落，始終從事情本身的是非曲直出發，秉持公道正義，努力勸和促談，反對激化矛盾，發揮建設性作用。我們堅決反對任何針對中國的無端指責和猜忌，也絕不接受任何外來脅迫和施壓。

中使館指出，一段時間以來，日方執意操弄涉華議題，頻繁拿中國正常軍力建設說事，炒作所謂中國威脅，渲染地區緊張局勢，為自身加快軍事擴張鬆綁、擺脫戰後束縛尋找藉口，已經引起包括中國在內地區鄰國和國際社會的強烈關切。希望日方深刻汲取歷史教訓，堅持和平發展，在軍事安全領域謹慎行事，多做有利於維護本地區和平穩定的事，而不是走以鄰為壑的歧途。

中國外交部發言人汪文斌22日下午主持例行記者會強調，日本新版的《防衛白皮書》，指責抹黑中國國防政策、正常軍力發展和正當海洋活動，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉，中國堅持走和平發展道路。