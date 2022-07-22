LAURA MERCIER煥顏透明蜜粉 JUMBO。（LAURA MERCIER提供）

資生堂東京櫃_怡麗絲爾 彈潤時控精萃組。（資生堂提供）

資生堂國際櫃 百優精純乳霜。（資生堂提供）

資生堂美妝集團「SHISEIDO Beauty Wonderland 資生堂集團美妝遊樂園」8月9日盛大開園，集結資生堂集團旗下7大品牌，包括資生堂國際櫃、資生堂東京櫃、肌膚之鑰、IPSA、NARS、LAURA MERCIER、資生堂香水，包含 ISSEY MIYAKE、narciso rodriguez，與全台SOGO百貨獨家合作，推出專屬限定活動，活動期間8月9日至10月31日完成集點任務，即可獲得品牌免費好禮及SOGO禮券，還加碼抽LINE POINTS 及五星級飯店住宿券。

資生堂集團首位誕生的虛擬KOL「SHI」 擔任「資生堂集團美妝遊樂園」的Super Guest，透過虛擬 x 實境的虛實穿梭，SHI 是一位充滿活力自信的28歲女生，精通多國語言，熱愛美妝、旅遊、親近大自然，熱心助人。她深信美不單純局限於物質上，更是要對環境友善才是真正的美！細緻質感的妝容，及齊瀏海的俏麗短髮，可以得知SHI對於美有其獨特見解！透過她的INSTAGRAM及音樂分享，展現對生活的熱情及美妝愛好，和高質感的生活細節。這次活動，品牌也特別邀請SHI從虛擬世界來到「資生堂集團美妝遊樂園」，展開她的魅力之旅。