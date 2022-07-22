李貞儀一踏入園區，200多隻狗兒興奮地簇擁而上。（蔡旻妤攝）

李貞儀一踏入園區，200多隻狗兒興奮地簇擁而上。（蔡旻妤攝）

李貞儀一踏入園區，200多隻狗兒興奮地簇擁而上。（蔡旻妤攝）

許多狗因受傷斷肢或遭棄養，浪犬與日俱增，台北榮民總醫院台東分院傳統醫學科醫師李貞儀不捨狗兒流落街頭，在台東市郊買下1甲地作為狗園，照顧200多隻流浪犬。每日基本支出高達6000元，7年來花費2千多萬；即使入不敷出，她仍堅持把浪犬當作孩子照顧，她開朗地說，就是喜歡狗，這也沒什麼！

開著小貨車繞過小山，李貞儀將車停在小徑旁，還沒踏入園區，靜悄悄的狗園，一瞬間熱鬧起來，200多隻狗兒興奮地簇擁而上，她開門後隨意坐在一隅擁抱狗兒，「牠們不會咬人，只是太開心了」。

李貞儀多年前來到台東，發現許多地方設有捕獸夾或山豬吊，經過的動物踩到立刻被套住，用力掙扎則勒得更緊，她說，雖然目標並不是狗，但仍造成許多貓犬斷肢甚至失去性命。

而負責看顧田間農作物的狗，飼主在非農忙期間根本不予理會，狗兒三餐不繼，連水、食物都發黴了；也有長期被鐵鍊拴著的，甚至母犬生了幼犬一窩都遭棄養，李貞儀長嘆一口氣表示，看了真的覺得很心疼。

有別於普遍愛犬人士上網求助或捐款，李貞儀的救援行動是將受傷、棄養的狗送醫後再全數帶回家，但一般住家容納不了幾隻狗，她說，「能力有限又想幫忙，不得已才貸款買1塊地做為狗園。」

狗園目前每日人事及飼料支出6000元，不含園區建設及最昂貴的就醫治療費，李貞儀7年來至少花費2000多萬；即便是公立醫院的醫師收入仍入不敷出，被問及能持續多年的動力，她笑著說，就是喜歡狗，這也沒什麼。

許多人關心「李醫師妳還有在養狗嗎？」她認為這個問題相當奇怪，因她早把200多隻狗視如己出，若不養，這些狗該怎麼辦，她說，假設有天懷孕生子，旁人應該不會問「還有在養小孩嗎」這個問題。

狗園目前聘有4個員工負責餵食、煮飯、割草等工作；望著狗園，李貞儀堅定地說會做好自身工作，未來有經費希望進一步建設狗園，讓浪浪生活更舒適，也能增加收容量。