為幫助青創事業行銷，高雄市政府青年局啟動「補助青創事業行銷計畫」，自7月27日起受理申請，至8月8日截止，提供高雄20至45歲經營批發或零售實體店面青年頭家，每案最高3萬元補助，凡於2019年1月1日後設立的公司、商業或僅有稅籍登記的營利事業都可提出申請。

高雄市青年局長張以理指出，前段時間許多青創事業營運受到疫情負面衝擊，為回應在地業者心聲，特針對「實體批發或零售業」推出行銷補助，盼能協助青創業者增加行銷力道，開展後疫情商機。

高雄市政府青年局在去年度率先推出青創事業行銷補助，協助逾80家青年頭家以新穎圖文或影音設計，輔以數位行銷方案來增加曝光、提升數位行銷力，在拓展市場銷售機會的同時，也讓市民看見在地青創活力。

今年擴大預算補助，行銷方式將不侷限於數位方案，包括報章雜誌、店招、戶外廣告看板等皆納入補助範圍，並延續「免提計畫書、快速審查」等便民措施，預計補助至少200名店家，若收件期滿超過預算補助家數，將擇日線上公開抽籤。

高雄市青年局表示，因應高雄青年強烈的創業需求動能，已陸續推出各項貸款、利息補貼及創業補助等政策，其中配合經濟部青創貸款，高市通過核貸案件超過1.2萬件，總金額更突破112億元，並成功帶動超過2.4萬個工作機會，高雄青年失業率也從「六都最差」翻轉為「六都最低」。

2022年度青創事業行銷補助申請，將於本月27日起至8月8日止受理申請，可郵寄（郵戳為憑）或親送至高雄市政府鳳山行政中心後棟聯合服務處，相關申請文件可於青年局官網頁面下載，更多補助資訊可電話洽詢(07)7995678分機2369，或至本局FB粉絲專頁及IG查詢。