林志穎撞車瞬間曝光！一路往右偏撞分隔島電桿 400萬特斯拉燒光「鋰電池」成元凶

藝人林志穎今（22）日上午駕駛白色特斯拉，載6歲兒子行經桃園市中正北路時，因不明原因突然失控撞上分隔島，車頭迅速陷入火海，所幸有目擊者合力救出受困的父子，才沒有釀成更大的傷害，而這群見義勇為的人事後才發現，原來傷者竟然是林志穎。對此，就有PTT網友發起話題詢問，「路邊看到火燒車，你敢去救人嗎？」掀起討論。

有網友在PTT上以「路邊看到火燒車，你敢去救人嗎？」為題發文，他認為台灣人的熱情，僅存在於回答外國人問路的時候，平時路上有人打架、行車糾紛，多數人還是會選擇避而遠之，「頂多幫你報警就不錯了，最多就是幫忙報警，根本沒有什麼熱情，吹出來的而已」。

網友在PTT上發文詢問，若路邊有意外發生，大家救人的意願有多高。（圖／擷取自PTT）

貼文曝光後，馬上引來眾多網友討論，大多數人自認不敢衝進去幫忙，在難保自身安全的情況下，風險實在是太高，「真的不敢，萬一去救被燒死怎麼辦」、「不敢，自己危險還可能被家屬告」、「等一下說你害他受傷」、「不敢，會不會爆炸不知道」、「運氣不好的話一起芭比Q」，更有網友感嘆，「穎神真的是遇到貴人」。

回顧當時情況，由於事故地點旁就是工地，車禍猛烈的撞擊聲響引來工人查看，一看就發現大事不妙，趕緊聯手好心的路過民眾協助傷者脫困。在場工人指出，當下不時聽到特斯拉內部傳來「砰砰」聲響，父子2人脫困後，大約短短5秒的時間，猛烈的火勢瞬間吞沒了車頭。

目前林志穎父子已送往醫院緊急治療，林志穎傷勢較嚴重，但並沒有生命危險；受到驚嚇的幼子則是臉部擦傷，沒有大礙。經紀人表示，傍晚會與林志穎家人一同舉行記者會對外說明。