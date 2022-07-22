南投縣2022結合觀光產業戶外及海洋教育走讀嘉年華暨成果發表會21日在中興新村熱鬧登場，縣府邀請縣內20多個經認證的戶外教育場域業者設攤，並邀請戶外教育績優學校分享成果，副縣長陳正昇說，後疫情時代，南投的教育及觀光需要注入多元創新思維，縣府協助爭取全台的戶外教育商機，創造教育及觀光業雙贏局面。

陳正昇說，南投是觀光首都，擁有豐富多元的觀光資源，感謝內政部營建署補助經費協助推動「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」，打造合乎人本、生態及美觀優質的人本交通及街道生活環境，結合縣內熱門的螢火蟲季、星空季、茶業博覽會等觀光活動，並透過戶外及海洋教育，輔導產業推出課程教案，拓展更多戶外教育商機，在產官學共同努力下，獲得多元豐碩成果。

南投不靠海，但擁有日月潭、鯉魚潭、麒麟潭、烏溪、濁水溪等觀光資源，可規劃立槳、划船等新興活動。(圖/南投縣政府提供)

教育處長陸正威說，全國首座「戶外教育及海洋教育中心」去年在南投揭牌，南投縣雖然不靠海，但擁有日月潭、鯉魚潭、麒麟潭、烏溪、濁水溪等「三潭二溪」及觀光休閒產業等充沛資源，可規劃攀爬、立槳、划船等新興活動，尤其日月潭是觀光旅遊景點，也是國內水上運動重要基地，近年發展輕艇和SUP立槳相當熱門。歡迎各級學校及民眾到南投進行極具特色的戶外教育活動。

觀光處表示，縣府持續輔導南投觀光產業，提出適合戶外教育的課程教案，下半年也將持續推出星空季、健行節、溫泉季以及巧克力咖啡節等主題活動，預計在9月開學後，搭配巡迴活動一同舉辦的著色比賽、影音創作比賽、IG攝影比賽等，與戶外教育和觀光產業共同行銷推廣人本交通。

「山是一所學校」，南投群山繚繞，透過戶外生態體驗，推展「無痕山林」、「廢材利用」。(圖/南投縣政府提供)

為讓民眾及學校體驗各場域戶外教育課程方案，成果展邀請采棉居寢飾文化館、國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區、29號花園、台一生態休閒農場、妮娜巧克力夢想城堡、溪頭福華渡假飯店、小半天休閒農業區、Hugosum 和菓森林紅茶莊園、奥萬大自然教育中、集元果觀光工廠、禾荳農莊、晏廷歐亞農場、水鏡農莊休閒農莊、水里鄉槑休閒農業區、魚人立槳日月潭 SUP體驗、日月潭貓頭鷹之家、勇春農家、日月潭青年活動中心、溪頭青年活動中心、明山別館股份有限公司、中山國小、福龜國小及縣警局交通隊等攤位。

南投縣戶外及海洋教育資源網http://163.22.69.147/ftrip/