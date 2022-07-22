財團法人台北市陳玉梅紀念慈善基金會，體認台北市政府長期致力提升緊急醫療救護品質，22日捐贈一輛高頂救護車給北市府，由消防局長吳俊鴻代表接受捐贈。

消防局表示，陳玉梅擔任北市議員19年，因體認市府一直致力於提升北市緊急醫療救護能力，於2000年提案推動自動體外心臟電擊去顫器（AED）列為救護車標準配備，使北市消防局成為全國最先，也是當時唯一全面配備AED的專責救護隊，並於2014年捐贈救護車一輛，配置於大同區建成分隊，大大提升大同區緊急救護能力。

陳玉梅胞弟、北市議員陳炳甫議員2017年以陳玉梅紀念慈善基金會名義捐贈救護車「玉梅號」一輛，並於今年陳玉梅冥誕之日，再度捐贈救護車「玉梅2號」，並配置於大同區大同分隊，造福所有亟需緊急救護的病患。

消防局表示，自民國1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1339位到院前心肺功能停止患者（OHCA）經消防局急救後送醫康復出院；政府預算有限，民間力量無窮，消防局將善用捐贈的救護車，協助更多需要幫助的人