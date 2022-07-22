中國信託金控及今日通過高層人事案，中國信託金控總經理吳一揆因家庭因素申請退休，將於今（2022）年8月1日生效，由中國信託銀行總經理陳佳文接任中信金控總經理，同時代理銀行總經理。相關人事案將報請主管機關核准後生效。

中信金控指出，吳一揆總經理於本公司任職近20年，任內帶領團隊歷經多次併購，去（2021）年底金控資產、獲利及市值皆創下歷史新高。吳總經理因家庭因素申請退休，公司方面雖感不捨，仍寄予祝福。吳總經理也表示，因家庭重大事項須處理，因而申請退休，他以身為中國信託一份子為榮，對公司長期栽培與同仁們的支持與協助，表達最深的感謝之意。

新任中信金控總經理陳佳文，於中國信託服務23年來貢獻良多，任內拓展海外銀行業務，協助中國信託成為國際佈局最完整的本國銀行，也是臺灣營收、獲利最大的商業銀行。陳佳文總經理亦曾任中信金控總經理，參與金融併購、金控營運管理等重大議題，熟稔金控及旗下子公司各項重大業務，此次接任金控總經理職務，可立即銜接金控相關業務，未來陳總經理將帶領中信金控成就願景，達成業務綜效。