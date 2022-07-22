大陸國台辦22日發布答記者問，指出副總統賴清德21日表示，過去6年是台灣善意不斷被中國忽略的歷史，蔡英文兩度遞出橄欖枝未獲回應，更就是否需有「新的共識」進行兩岸交流時，也稱「以任何有目的性的政治前提交流都不需要」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，民進黨遞出的不是希望兩岸關係和平發展的「橄欖枝」，而是導致兩岸關係緊張動盪的「毒棘」。

朱鳳蓮說，民進黨不惜充當外部勢力遏制大陸發展的「馬前卒」，一再挑釁滋事，出賣兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，並無視台灣民眾要求改善經濟民生，分享兩岸關係和平發展紅利的願望，限制阻撓兩岸民間交流合作，把這些倒行逆施叫作「善意」，完全是自欺欺人。

朱鳳蓮表示，民進黨上台6年來，為一黨之私大搞政治操弄，極力勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁、製造兩岸對立對抗，日益把台灣推向危險的深淵。同時歪曲抹黑、拒不承認一個中國原則與「九二共識」，圖謀改變兩岸同屬一中的事實，單方面破壞兩岸共同政治基礎。

朱鳳蓮指出，民進黨叫囂所謂「互不隸屬」，拋出充斥「兩國論」的分裂謬論，操弄「反中仇中」，甚至公開鼓吹戰爭、公然篡改歷史，閹割和扭曲大陸與台灣的歷史連結，推進「去中國化」，是在強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫。

賴清德21日出席活動時表示，有人說如果台灣不接受一中原則、不接受「九二共識」，是不是能有新的共識可用來進行兩岸交流。對此，他認為任何有目的性的政治前提來作為交流其實都不需要。

賴清德指出，蔡英文上任六年的兩岸關係，就是一段台灣善意不斷被忽略的歷史，蔡英文首任表達願意進行兩岸交流承諾、善意不變，不會屈服壓力，也不會走對抗老路，但大陸卻給台灣一個港澳模式的一國兩制；第二任提出和平對等、民主對話等4個原則，得到的卻是大陸軍機飛到台灣航空識別區。