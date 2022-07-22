19歲男子戲水時疑似中暑昏迷，鳳林警方派巡邏車載運患者一路鳴笛送醫，再由救護車接駁。（警方提供）

中央氣象局今天持續發布高溫警示，氣象測得，今下午2時，花蓮卓溪飆出41.2度驚人高溫，再創今年紀錄，花蓮玉里高溫也到41.0度，再度刷新測站創立14年以來的新高紀錄。氣候持續炎熱，鳳林警分局就接獲疑似中暑昏迷緊急送醫案，派出所派遣巡邏車、一路鳴笛護送就醫，讓原本80分鐘路程縮短只花30分鐘，男子救治後幸無大礙。

花蓮縣今天有5測站測得高溫在39度以上，其中，花蓮卓溪測站高溫達41.2度創下今年新高紀錄，昨天飆出最高溫花蓮玉里測站，今天也再度以41.0度高溫刷新創站紀錄。

鳳林警分局今天指出，最近花蓮南區高溫持續，17日氣象局也發布了高溫警示，當天下午，一名蔣姓男子神色驚惶跑到奇美派出所報案，指他帶家人從台北回奇美村老家，19歲兒子在秀姑巒溪打赤膊穿短褲在溪邊戲水時，突然昏倒，疑似中暑。

所長李惠民說，從奇美村到瑞穗市區路程雖只有12公里，但一路都是彎曲山路，若等救護車來載送就醫，往來至少50分鐘，而且還要再送到鳳林榮民醫院或玉里慈濟醫院，恐需80分鐘，延誤黃金救援時間。

為搶時效，李惠民當機立斷，派警車，由一名家屬陪同，一路鳴笛送醫，並同步聯繫消防隊派遣救護車，在山路相遇後，再交給救護車接駁送醫。透過警消通力合作，只花30分鐘就將蔣姓男子送到玉里慈濟醫院急救，中暑男子就醫後已無大礙。