台中市府地政局去年4月間辦「變更烏日都市計畫」座談會，土改聯盟成員到場陳情抗議，爆發警民衝突，警方鄭姓組長與場場直播的周女發生拉扯，手臂挫、擦傷掛彩，周女被依傷害及妨害公務等罪嫌起訴。法官認定周女當時雙手分持手機及手機架，無法攻擊他人，因要拿回手機架，拉扯間不慎造成，並非故意傷害或妨害公務，而判無罪，可上訴。

配合前竹地區區段徵收的「變更烏日都市計畫」公開展覽前座談會，去年4月14日上午在烏日社區活動中心舉辦，土地改革正義聯盟成員10多人到場陳抗，一行人強行衝進會場，與維持秩序員警爆發衝突，霸佔主席台，丟寶特瓶，現場亂成一團。

2名女警要將土改聯盟成員周女帶離會場，烏日警分局保防組鄭姓組長要拿走周女手上的手機架時，兩人發生拉扯，鄭男的左前臂受到挫傷及擦傷。

鄭男說，他早在衝突前就表明警察身分，周女當時就在旁直播，並強調只是做現場直播，才放行，豈料竟叫囂、辱罵員警，他指示2名女警將她帶離會場時，怕她拿的手機架在混亂中傷到員警及民眾，才拿走她的手機架。

周女否認是土改聯盟成員，辯稱是去參加座談會，也不知鄭男是警察，她雖不配合離場，但並未違法，還指控鄭男來搶手機架，她還大喊搶劫。

台中地院法官勘驗現場蒐證影像，認定周女與陳抗人士穿同款上衣應是土改聯盟成員，也知在場指揮的鄭是警察，而鄭判斷手機架具危險性也有理，但周女並未對帶離她的女警施暴，且左手拿手機架、右手持手機，應無法抓手機架攻擊他人，只因手機架突遭拉扯，想欲拿回不慎造成傷害，並非故意傷害或妨害公務。