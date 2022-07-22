新漢(8234)受惠零組件料況逐步舒緩，出貨轉強，因數位轉型、智慧製造、自動化等遞延的商機顯現，訂單看至年底，法人預估，今年營收有雙位數成長。新漢7月初衝上34.45元的5年4個月新高價，外資也自7月以來共買超600餘張，雖然周五外資轉賣超、終止連4日買超，使5日線得而復失，但均線仍走上升路線，加上營運利多，股價有撐。

新漢5月營收5.99億元，年增29.93%，稅前淨利0.18億元，歸屬母公司業主淨利0.12億元，每股盈餘0.08元，均由虧轉盈。

新漢6月營收7.27億元，年增17.62%、月增21.56%，單月衝上歷史第5高；第二季營收19.89億元，年增30.48%、季增15.31%；上半年營收37.14億元，年增29.98%。

新漢日前表示，工廠被疫情壓力兩年，投資均處於觀望，但去年上半年疫苗施打，歐美國家決定與病毒共存，陸續解封，去年下半年情況就好很多，逐步有解封題材，加上供應鏈考量需更具備彈性，工廠便遷出大陸，使得國外機會增加，而工業電腦具備數位轉型、工業4.0相關解決方案，今年缺料、物流狀況也逐漸好轉，族群各廠積極爭取料況，力拚營運成長。

消費性電子回到正常供需，不再有特別成長紅利，甚至面臨通膨壓力而萎縮，不過工業電腦反而處在復甦階段，消化遞延訂單，訂單能見度也均創下歷史高檔。工業電腦有數位轉型、自動化、智慧製造等方興未艾題材，加上過去受到疫情投資的延遲效應，工業電腦可望會有3-5年的好光景。

新漢提到，尤其是疫情關係，讓各公司決策者覺得設置工廠越少越好，並了解自動化的重要性，減少群聚發生，工廠翻新，關燈工廠、全自動、少人化、工業3.0、人機協作等工廠後市可居，而公司著墨智慧機器人也可望受惠，看好機器人控制器需求，公司更說明，機器人情勢像之前前幾年PC、手機蓬勃發展版本雷同。而機器人安全認證也很重要，公司也可望提供通用技術，開放標準平台，把智慧製造夥伴整合起來。

零組件缺料部分目前已比較緩和，但工業、TI等仍缺，在缺料改善下，訂單滿手看到年底，法人預估，下半年樂觀會比上半年好，雖然下半年基期大，但今年度仍有望雙位數成長。明年上半年仍是好光景，但不確定性也不少。而毛利率方面，去年成本墊高侵蝕毛利，如今賣家市場，調漲價格也助力毛利率，不過料況緩解，價格也會恢復正常。去年毛利率23.1%，第一季就有25.3%，但解決方案占比越來越高，法人預估，今年可望不惡化，甚至持平約在25.3%。

新漢第一季每股盈餘0.66元，公司三個目標助攻營運，第一投資還是很大，期望反映效應上，解決方案市場尚未放量；二公司知名度要更高；三不只要做國內，更要把觸角延伸至兩岸、國際。法人評估，今年營收上看80億元，獲利挑戰倍增，今年EPS力拚2015年新高，明年再拚2014年的3.56元水準。

新漢目前網安占比最高，比重4.5成，工業電腦加解決方案占3成，車載10-12%比重，車載加智慧城市占15%。