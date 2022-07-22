金管會為鼓勵金融機構及金融科技業者利用最新技術提出創新解決方案，今年1月中宣布推出「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒及業務試辦。金管會表示，截至6月底已有16家機構提出共22件輔導要求，其中部分業者預計下半年將正式提出試辦申請。

金管會2018年4月起實施金融監理沙盒，並於2019年建置銀行、保險及證券期貨等三業別的業務試辦機制，透過沙盒及試辦雙軌併行機制，迄今合計已核准40件申請案，並完成多項法規調適。

為順應市場發展趨勢及民眾需求，金管會1月中宣布推出「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒及業務試辦，並自2月下旬舉辦線上座談說明會、展開受理業者提出輔導請求後。截至6月底，已有16家機構提出共22件輔導請求。

金管會指出，業者提出的業務模式包括使用金融FIDO作為跨機構或集團身分認證，並應用於線上開戶、申辦業務及登入行動銀行等，或透過電支機構帳戶串接證券開戶、運用電子簽章協助開戶及簽署合約、法人線上申貸身分核驗及保險業紙本同意書數位化等應用。

金管會表示，針對上述輔導請求已召開多場輔導會議，其中部分業者提案已完成前期輔導，進入業者準備申請試辦文件階段，預計將於下半年正式提出相關創新服務試辦申請，後續金管會亦會將取得核准的案件揭露於官網。

考量金融業者及金融科技業者對此次「主題式監理沙盒及業務試辦」參與狀況踴躍，為鼓勵數位金融創新服務發展，激盪創新發想、維持創新動能，金管會將持續受理「主題式監理沙盒及業務試辦」申請，歡迎有興趣的業者提出輔導需求。