林志穎撞車瞬間曝光！一路往右偏撞分隔島電桿 400萬特斯拉燒光「鋰電池」成元凶

有「不老男神」封號的男星林志穎今（22日）驚傳發生自撞車禍，車上還有6歲兒子，父子倆被送往林口長庚醫院急救，所幸無生命危險，林志穎經紀人則表示他們目前留院觀察；而林志穎在演藝圈中是出了名愛車狂人，先前還自曝愛護超跑的「3不原則」，讓眾人看到他有多保護愛車。

林志穎今日自駕白色特斯拉，車上還載有6歲兒子要去參加卡丁車比賽，行經桃園中正北路時車子突失控自撞橋墩，特斯拉當場起火，車頭更燒到剩骨架；據悉，林志穎和6歲兒子都被送往林口長庚急救，事後經紀人也證實，「謝謝各位關心，林志穎父子目前在醫院觀察中，有進一步消息會再回覆」。

其實林志穎1998年參加賽車比賽時就曾發生嚴重車禍，腳斷了3根骨頭，打了4根鋼釘固定，還遭主治醫師勸告必須休養半年；另外林志穎也是演藝圈裡出名的愛車狂，經常在社群分享收藏的超跑，還曾自曝對於超跑有「3不原則」，分別是不飲食、不放雜物和不穿牛仔褲，因為牛仔褲可能刮壞超跑皮椅，難怪被外界稱「愛車成癡」。