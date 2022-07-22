林志穎撞車瞬間曝光！一路往右偏撞分隔島電桿 400萬特斯拉燒光「鋰電池」成元凶

林志穎今（22）駕駛特斯拉載兒子行經桃園蘆竹區時，自撞分隔島車輛起火，父子倆送醫，車輛燒剩骨架；據悉林志穎6月才曝光與兒子同框照，他當時為兒子整理賽車裝，身上衣物還巧合地與今日穿著完全一樣，父子倆今準備再去賽車場比賽卻發生意外，兒子獲救後第1句話說「沒辦法參加比賽了」惹心疼。

事發後臉書流傳1張照片，林志穎在賽車場為兒子整理身上裝備，是溫馨的父子同框照，而當時還有流傳另張傷者照片，該傷者臉部腫脹、手臂變形倒地，網友比對照片後，發現2者穿的衣服、鞋子完全一樣，手上的錶款還是全球限量僅500只的Richard Mille手錶；事後警方、醫院證實傷者就是林志穎父子。

林志穎日前曝光兒子同框照，他當時為兒子整理賽車裝，身上衣物還巧合地與今日穿著完全一樣，兒子今獲救後第1句話說「沒辦法參加比賽了」惹心疼。（翻攝照片、翻攝自林志穎IG）

林志穎日前曝光兒子同框照，他當時為兒子整理賽車裝，身上衣物還巧合地與今日穿著完全一樣，兒子今獲救後第1句話說「沒辦法參加比賽了」惹心疼。（翻攝自林志穎IG）

目擊者表示，該輛特斯拉model x從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向上午10點50分行駛，車速雖不快，但車輛卻「突然右偏」撞到機車分隔島著火，民眾見狀上前將林志穎父子拉出車外，林志穎一度無法說話，手臂疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子臉部擦傷，均送往林口長庚醫院。

事發照片陸續曝光，林志穎滿臉血倒在地上，兒子則被抱上救護車，特斯拉疑似安全氣囊爆開造成林志穎傷勢不輕，車輛隨後起火燃燒，價值400萬的特斯拉幾乎被燒到僅剩骨架、車頭不見；長庚隨後證實林志穎父子2人正在接受治療，林的太太及家人在醫院陪伴。