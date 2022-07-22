美國特斯拉車禍後，燃燒的電池組引發火災。（圖／美聯社）

藝人林志穎今（22日）駕駛特斯拉發生嚴重事故，車子瞬間燒成火球，幸好林志穎與車上的兒子被熱心路人救出，緊急送醫治療後並沒有生命危險，詳細事故原因仍在調查。此事故也讓電動車的安全性議題成為討論焦點，2020年美國一起特斯拉Model 3撞樹事故，駕駛僅受輕傷，但巨大衝擊讓起火燃燒的電池組四處亂飛，甚至引發附近民宅的火災。

Business Insider報導，該名駕駛超速駕駛特斯拉，當時時速高達100英里（約160公里）在街頭狂飆，最後撞上電線杆及樹木，隨即起火燃燒，受輕傷的駕駛自行逃出車外。

沒想到燃燒的電池組竟亂飛，還爆炸噴飛打破隔壁民宅的窗戶，進而引發火災，警方表示，有2個電池飛進民宅，1個掉到住戶的腿上，另1個則掉在床上，被單馬上因高溫起火。

警方接著表示，當局盡可能收集更多的電池，並花了3個小時進行調查和整理。隔天，當局也提醒住在附近的民眾，需要留意「未被發現且具有危險性的電池」電池的高溫會持續24小時，並散發有毒的煙霧和化學物質。

報導提到，對於電動汽車而言，電池過熱始終是一個難以解決的問題，如果當電池離開保護和冷卻系統後，電池過熱狀況就會更容易發生。不過研究也顯示，電動車不會比油車更容易起火，甚至可說是更為安全，但電池組如果因衝擊亂飛影響到無辜的民眾，可能也不是大家願意看到的事情。