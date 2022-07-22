手持步槍的男子於卡達屠殺了29條狗狗，這在波斯灣國家之間引起群情激憤，也讓卡達今年主辦世界杯足球賽前蒙上了一層陰影。
據《英國衛報》（The Guardian）21日報導，有關當局表示，警方正在調查這起殺戮事件，這是該國一系列殘忍虐狗案件中最嚴重的一起。
動保團體告訴法新社，這起濫殺事件發生在7月10日首都杜哈（Doha）附近的一個工業區，但一直到最近才曝光。該團體表示：「共有4名男子（其中2名持槍）威脅工廠的警衛，叫他讓開，然後殺死了29條狗和小狗，並至少造成另外3隻受傷，其中2隻還懷孕，當牠們看到槍手來的時候，還走上前以為這些人要餵牠們吃東西，後慘遭殺害。」
當局表示，他們已經鎖定了嫌犯，但除了卡達國王的妹妹瑪雅莎公主（Sheikha al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani）在社群網路表達這次襲擊「不可接受」之外，目前還沒有更多官方聲明。
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