國家住都中心委由台銀統籌主辦4119億元聯貸案並擔任管理銀行，為彰顯本聯貸案籌組完竣、支持政府興辦社會住宅之效率，於今年6月27日先行簽署聯貸合約，並在7月22日舉行簽約儀式，由國家住都中心董事長花敬群與台銀董事長呂桔誠先生共同主持。

台銀表示，聯貸案資金用途是支應興辦社會住宅所需資金，原預計籌募金額為4119億元，在台銀、合作金庫、農業金庫、台企銀、兆豐銀行、彰化銀行、土地銀行、華南銀行、第一銀行等9家金融同業踴躍支持下，承諾參貸金額達6600億元，超額認購逾1.6倍，最後以4119億元結案，締造國內聯貸規模史上新高紀錄。

顯示台銀結合金融同業踐履企業社會責任，以實際行動全力支持政府推動興辦社宅政策，共同實現居住正義暨安居樂業之願景。

國家住都中心承接政府6.9萬戶社宅興建任務，預計於全國19縣市約200多處基地興辦社宅，規劃導入綠建築、智慧建築、耐震標章與通用化概念，興建包括住宅單元、店鋪及停車位，並配備托嬰中心、幼兒園或日照中心等各式社福設施，不僅提供了友善優質居住環境及居住服務機能，更強化了地區社會福利服務輸送。

該中心作為全國社宅興辦的執行樞紐，提供具一定建築品質與公益性之住宅，使各縣市不論城鄉發展狀況都能享有社宅服務，達成照顧社會經濟弱勢族群居住需求及協助民眾安心安居進而樂業的目標。