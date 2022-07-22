特斯拉無故自燃，消防局泡水滅火。（圖／翻攝薩克拉曼托消防局）

林志穎今（22日）駕駛特斯拉Model X於桃園發生自撞事故，車輛衝撞橋墩起火燃燒，且疑似電池悶燒，消防局花費數小時難以撲滅。事實上，美國6月底才發生一起特斯拉自燃事故，消防人員耗時許久無法滅火，最終挖了坑洞，用約4500加侖（約1.7萬公升）的水才得以熄滅火勢。

在國外，特斯拉每逢發生意外事故，時常成為話題焦點，尤以起火燃燒備受關注，只因為鋰電池比普通燃油車更難撲滅。《福斯新聞》報導，6月底，加州一輛在車禍中嚴重毀損的特斯拉，置放在廢棄場三周後無故自燃。

消防局抵達現場時，整台特斯拉已經陷入一片火海，消防人員動用所有滅火手段也難以澆熄火勢，無奈之下，只能挖一個坑洞，灌入約4500加侖的水，並將不斷重燃的特斯拉泡進水中，才終結這場意外。

特斯拉廢棄場自燃，消防員挖水坑滅火。

實際上，特斯拉等電動車一旦起火，便很難撲滅火勢，車輛內的鋰電池在能量釋放完前，會不斷的燃燒。特斯拉執行長馬斯克去年坦言，在Model S和X新電池組研發上，比預期還要有挑戰性，「花費相當多的時間在確保新電池組的安全性」。