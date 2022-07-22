美股科技股續領漲，但台股22日僅收小紅，外資轉為小幅賣超，及國際美元走高，新台幣重返貶勢，終場收在29.916元兌1美元，貶值2.6分，結束連續四個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量8.86億美元。

新台幣周步收周線，本周累計升值3分或0.1％，周線連七貶後轉升。外匯交易員表示，美國經濟數據不佳，但晶片法案利多，及企業財報又傳佳音，提振市場風險情緒，科技股領漲，四大指數全部續收紅，台股卻因近期漲高，多頭顯現暫休，最後只小漲11點至14,949點，加上外資反手賣超，拖累新台幣開低震盪收貶。

外匯交易員指出，外資本周連三個交易日小幅賣超後，21日買超逾百億元，22日又賣超40億元，且在匯市進出不明顯，顯現操作保守態度，反應在新台幣雖偏升但力道有限，後勢仍關注外資動向及國際美元走勢，還有出口商月底拋匯力道，決定新台幣短線升貶。