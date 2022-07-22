因疫情影響線上學習需求增加，中華電(2412)MOD學習服務客戶也成長數倍，今(22)日也最新宣布，今年再與好課多、AI學霸與眾多專業補教名師合作，在MOD學習專區推出全新「國中學習」和「國小學習」，精心製作高品質學習課程，搶攻學生居家學習商機。

中華電表示，MOD學習專區推出的「國小學習」和「國中學習」，優惠價最低每月490元起，進入服務僅需輸入訂閱密碼，即可體驗最新課程，此外所有課程皆提供帳號綁定服務，不僅能透過MOD觀看課程影音，綁定後也能在電腦、平板及手機等不同裝置學習，自由選擇有效率的學習方式。

中華電MOD學習專區「國小學習」整合基礎學科知識概念，幫助學生順利銜接國中課程，英語課程中最熱門的課程為英文必備2000單字，利用主題式教學法，將基礎英語字彙一把抓。「國中學習」的部分，針對熱門度高的國中會考，亦推出全科會考總複習課程，嚴選各大補教名師親授教學，掌握必考重點精準學習，透過MOD隨選隨看的特點，反覆觀看加強；記憶，教學影片運用最新3D動畫拍攝，讓學生更能清楚理解地形、氣候、及各類實驗相關內容，精確掌握解題關鍵，提升學習效果。