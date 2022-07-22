國軍漢光38號演習將於25日登場，大陸解放軍偵察艦22日凌晨4點許由花蓮外海往東南移動。國防部表示，台海周邊動態都有掌握。

軍方人士表示，今晨4時許監控到1艘大陸籍偵察艦，在花蓮豐濱外海約44海里，從北部南下，接著往東南方移動，脫離監控。由於漢光演習即將在蘇澳外海登場，解放軍偵查艦近日出現花蓮外海，時機敏感。

往年國軍在東部海域重要演練，大陸解放軍的偵查艦和情報船都會出現在東部海域。偵察艦主要有隸屬解放軍北海艦隊的「天狼星號」和東海艦隊的「天權星號」；海洋調查船則是「海大號」。

國防部發言人孫立方表示，有關台海周邊中共艦船動態，國防部均運用聯合情監偵手段，全程掌握並列入敵可能行動方案研討，完成兵力應處作為。另外，漢光演習係因應共軍犯台威脅與侵擾模式設計，演練防衛作戰計畫。有關媒體臆測漢光38號演習實兵演練是否會在宜花外海，國防部不予評論。