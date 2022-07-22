夏天天氣越來越熱，不少人會喝手搖飲或吃冰消暑，而「仙草」更是降火氣的首選聖品。營養師陳冠蓉提到，仙草在沒有加糖的情況下，熱量與糖份都很低，而且吃了會很有飽足感，除了能幫助身體降暑氣外，還有穩定血糖及降血脂的作用。

營養師陳冠蓉在臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」指出，仙草在未加糖的情況下，熱量及糖分都很低，而且裡面含有水溶性纖維，夏天太熱沒胃口時，吃仙草不僅能消暑，還可以增加飽足感，除此之外，也有穩定血糖及降血脂的效果，適量食用有助健康，在食藥署食品營養成分資料庫就顯示，每100克含量無糖仙草，熱量18大卡、水分含95.2克、膳食纖維0.1克。

營養師陳冠蓉也分享零負擔消暑吃法，天氣熱想吃冰消暑時，可以用仙草、愛玉取代熱量較高的珍珠、芋圓，或是自己買仙草回家，以寡糖取代砂糖，再加點檸檬汁、少許蜂蜜調味，就能吃到清爽低卡無負擔的甜品，若是真的很想吃珍珠類食品，可選擇沒有調味的生粉圓，因為沒有添加焦糖或黑糖，所以熱量也較低。

而何謂寡糖，陳冠蓉則解釋，寡醣是由3到10個單醣所組成的醣，例如寡醣、麥芽寡醣等，因為大部份寡醣無法在腸胃道被分解，不容易影響血糖，但能作為腸道益生菌的食物，具有「益菌元」的功效，是有甜味、熱量低的甜味劑，不過攝取過量也可能會引起脹氣、腹瀉等狀況，建議每天吃10至15公克。