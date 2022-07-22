高雄全家海神職業籃球隊連4天宣布球員或教練續約動態(前三人分別是總教練喬伊斯、庫薩斯與布銳克曼)，22日這次換成當家射手于煥亞完成續約。聯盟第一射手于煥亞T1元年打出身價，從開季替補到季中回歸先發，攻擊與控球越臻成熟，于煥亞感謝球隊肯定，目標幫助球隊邁向二連霸。

自九太加盟高雄全家海神，于煥亞接受總教練喬伊斯的指導與團隊磨練，球技更顯全面。例行賽創下平聯盟本土最佳單場8記三分球紀錄，三分球命中率聯盟最佳的4成27，三分命中總數91顆高居聯盟第二，繳出籃球生涯年表現。

于煥亞坦言過去的生涯規劃，離開台北從來不在人生清單，「你一年前問我，我會在高雄打球，還拿下總冠軍。我會說從來沒想過。」

于煥亞感謝球團的信任與肯定，對他而言是莫大鼓舞，「幸福來得很突然，很幸運到這麼好的球團打球，到了高雄，我發現我是真心喜歡這座城市，認識了新的朋友、球團夥伴，找到了歸屬感。」

新球季阿亞肩上責任更重，期望與團隊共同成長，繼續為守護港都努力，「保持身體健康，穩定出賽一整季是基本要求，說簡單要達成也不容易。目標幫助高雄全家海神隊，邁向二連霸。」