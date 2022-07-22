房市上，消費者若是遭到黑心房仲蒙騙，以過高價格購入房屋，或以賤價出售房屋，想要訴諸法律求償，往往因舉證不易而難以獲得賠償。導致房市上類似的黑心坑殺事件層出不窮，難以遏止。許多消費者為了自保，只好自行先上網查詢實價登錄資訊，再挑選誠實的房仲業者。永慶房屋的梁育誠經紀人，就親身遇過類似的案例。

永慶房屋主動提供行情資訊 屋主：很多仲介都只口頭估價！

今年春天，有名屋主決定出售一間位於新店區約21坪，附帶車位的兩房老房子。他找了多家房仲業者詢問行情，但是其他房仲僅以口頭告知房市行情，對他說房屋只有每坪45-48萬元的水準，含車位的總價最多只能賣到1100萬元至1180萬元之間。當屋主向這些房仲詢問：這些估價的參考是什麼？能否提供他實價登錄資訊？這些房仲都顧左右而言他，沒有拿出實價登錄資訊給他看。

這名屋主後來找上永慶房屋的梁育誠經紀人，表明自己有售屋需求，想要請他協助估價。梁育誠經紀人經過實地探查，並整理近期內的同區段、同類型的房屋成交行情資訊後向屋主說，根據近期的成交行情顯示，同區段同類型的房屋大概坐落在50-55萬元之間，但是屋主的房屋位屬低樓層，價格會下修，合理的價格區間應在50-53萬元之間，至於平面車位的價格則在160-180萬元。因此，屋主房屋的總價建議可設定在1210萬元至1290萬元。並提供完整的成交行情資訊給屋主參考。

屋主聽完梁育誠的分析後說，他曾找過其他的房仲業者協助售屋，但是他們都只用口頭估價，只有永慶房屋主動提供實價登錄資訊，跟他自己上網查到的資訊差不多。而且其他房仲業者的估價竟然比永慶房屋低了超過150萬元！

永慶房屋提供的實價登錄資訊 各店都一致

梁育誠補充，永慶房屋的實價登錄資訊是由系統製作，經紀人不能自行挑選成交資訊給消費者看，所以消費者不管到哪一間永慶房屋門店索取，相同地區的成交行情資訊都是一樣的！永慶房屋的誠實服務讓屋主相當佩服，便與永慶房屋簽署專任委託協助售屋。梁育誠運用永慶房屋的「聯賣制度」迅速為房屋曝光，在1個禮拜內就順利找到買家，最後以每坪約52萬元、車位160萬元，總價1250萬元順利成交，讓屋主相當開心。

完成交屋後，屋主向梁育誠說，當他請永慶房屋協助售屋時，原先的接洽過的其他房仲業者又連絡他，但這時便紛紛改口說能夠協助屋主賣到同等價位。這足見原先的估價根本就是嚴重低估，讓他對其他房仲業者頓時失去信心。

永慶房屋誠實為本 宣示不炒房不賺差價

梁育誠指出，房市上不時有黑心房仲聯手投機客用低買高賣坑殺消費者的案例。不管是想要買房還是要售屋，消費者都應多方比較各家房仲業的實價登錄資訊，檢查是否有資訊不完整的狀況。並選擇誠實的房仲業者，對自己才有保障。

永慶房屋為保護消費者的權益，不僅推出眾多誠實服務，包括「誠實房價報告書」、「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」，讓消費者能夠充分掌握房市行情資訊，和房市短期成交的市況；永慶房屋更推出業界唯一的「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價。如果有違反，最高賠償賣方4倍服務費、最高賠償買方400萬元，迄今只有永慶房屋提出類似的服務。梁育誠表示，永慶房屋會持續為捍衛消費者的購售屋權益、打造公平透明的房市交易平台而努力。