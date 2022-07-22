在中央「全面納管、不准設新、不得汙染」的未登記工廠處理原則下，經濟部2021年6月21日頒訂「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」及內政部於2022年4月13日發布「都市計畫取得特定工廠登記土地變更處理原則」，台南市政府成立聯合審查單一窗口及委由專業輔導團，輔導業者解決申請納管、改善計畫、用地變更等過程中所遇到的問題，截至2022年7月20日為止，台南市計同意納管1191家未登記工廠，核准納管率44%。

台南市長黃偉哲說，無論是位於非都市計畫或都市計畫土地之未登記工廠業者，在取得特定工廠登記後，應在2032年3月19日前提出用地計畫書，辦理土地變更作業截至2022年7月20日為止，台南市計同意納管1191家未登記工廠，核准納管率44%，改善計畫審查通過73家，核准特定工廠774家，呼籲有意辦理用地變更的特定工廠業者，儘早送件申請，市府團隊將全力的輔導業者早日取得土地跟建物合法，成為合法登記的一般工廠。

台南市經發局長陳凱凌表示，用地變更程序為工廠合法化過程中，最後一環也是最重要的程序，經發局目前已委託專業輔導團，規劃於7月底辦理2場用地變更說明會，會中除詳細向廠商說明用地合法化流程及應注意事項外，同時將設置諮詢服務櫃台，讓廠商可以1對1諮詢問題，說明會報名專線：(06)632-5855。(記者張雅雲/台南報導)