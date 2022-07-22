針對契作戶指控惡意退貨，農場反駁他未依規定時間、數量繳交作物，且不良率過高，才會退回希望重新篩選。（張清俊提供／蔡明亘桃園傳真）

台塑環保公司2005年在桃園市楊梅區成立楊梅有機農場，面積達39公頃，專門生產有機蔬菜。郭姓契作戶近日指控農場惡意退貨，造成他長期虧損約80萬元，怒提告背信還被強制解約。對此農場回應，他未依規定時間、數量繳交作物，且不良率過高，解約則是其合夥公司提出，非農場方主動解約。

據悉，郭男與合夥公司和楊梅有機農場簽署契作合約，由農場供地種植蔬果，郭近日向民眾黨桃園市議員參選人張清俊陳情，契作戶慘遭坑殺。郭指控，農場以農產品不合格為由惡意退貨，且合約註明超過7天就要照價收購，卻有小番茄與玉米筍放超過1個月才退回，8個月來損失約80萬元。

郭男表示，他身為合約的共同簽署人與實際管理者，卻沒經他同意就強制提前解約，造成巨大損失，長期投入的心血通通血本無歸，更點名游姓課長迫害農民，故已赴派出所向相關人員提告。

對此，遭指控的游姓課長回應，郭為合約公司員工，負責管理種植事宜，並未落實完善管理，其中該批玉米筍超過採收日期，不良率高，故退回盼農民能重新篩選；小番茄也未依進度採收，測試甜度發現僅3至5度，未達標準的10至11度，故也通知農民退回。

管轄農場的林姓經理說，該合約公司起初作物收成狀況不錯，但夏季狀況不佳，對方法人代表似乎認為賺頭不大欲終止合約，但郭男稱他擁有一半股份，認為解約應獲他同意，故心生不滿，林強調，合約方面的事應是公司對公司，並非公司對股東。

張清俊則呼籲，歡迎企業在楊梅投資事業，但做生意應重視誠信，盼台塑農場提出誠意解決爭議。目前雙方各執一詞，郭男已循法律途徑提告，農場方則希望雙方能平心靜氣好好溝通，讓爭議盡快落幕。