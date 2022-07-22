近日，世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人盛典組委會宣佈，將於7月16日（星期六）舉行頒獎典禮，為新一屆影響世界華人大獎和影響世界華人終身成就大獎的獲獎者頒獎。本屆盛典將打破地域限制，在北京、香港設立舞臺，身在全球各地的獲獎人將通過雲端連線共赴盛會。

華人盛典定格卓越華人風采，榜樣力量凝聚全球華人

自2007年首屆舉辦以來，世界因你而美麗——影響世界華人盛典始終聚焦在世界舞臺閃耀的華人形象，每一屆都會向在科學研究、公共事務、體育競技、文化藝術等不同領域對世界做出卓越貢獻的華人致敬，讓他們的事蹟鼓舞、凝聚全球華人。影響世界華人盛典已成為提升國際傳播、凝聚華人力量的重要品牌活動。

舉辦十三屆以來，百余位傑出華人先後登上世界因你而美麗——影響世界華人盛典的舞臺，向世界展現了中華兒女的卓越智慧與寶貴品質，也讓全球華人因榜樣的力量而更具自豪感和凝聚力。

向世界講好華人故事，影響世界華人盛典從未止步。歷屆獲獎者中，既有耳熟能詳的業界大咖，也有並不為公眾所熟知，卻做出了惠及全球、影響世界的大事業的無名英雄。華人盛典的舞臺將他們的故事生動呈現。

自2007年以來，先後有楊振寧、袁隆平、金庸、貝聿銘、屠呦呦等獲得影響世界華人終身成就大獎。還有近百位個人或團體在不同界別獲得影響世界華人大獎，如科技領域的潘忠禮、高錕、天河一號研發團隊等；公共事務領域的中國維和警察、關穎姍、李連傑等；體育競技領域的劉翔、丁俊暉、姚明等；文化藝術領域的張藝謀、成龍、鞏俐等。

作為國際華語媒體，鳳凰衛視創辦華人盛典，與全球華人一起見證科學探索的領航者、文化星辰的創造者、體育世界記錄的突破者、公共事務的開拓者，華人的貢獻，持續成就著這個世界的種種美好。

楊威、谷愛凌、劉曉禹等將在雲端跨越時空領獎

時隔兩年，世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人盛典重新啟動。

與往屆不同的是，本屆華人盛典首次採用多時空彙聚的雲頒獎形式，打破傳統頒獎典禮的模式，設立了北京、香港雙現場，用舞美設計和創新的包裝手段實現多地區、多國家同一時空的夢幻聯動。

本次2021-2022影響世界華人盛典終身成就大獎是由著名地理學家秦大河獲頒。（圖／鳳凰衛視集團提供）

著名地理學家、中國科學院院士秦大河，獲頒2021-2022影響世界華人盛典終身成就大獎。秦大河是中國橫跨南極第一人，是首位獲得富豪環境獎的中國科學家，該獎項是實踐環境科學領域的最高獎勵，被譽為環境與可持續發展領域的諾貝爾獎。

秦大河是2022北京冬奧會賽事用雪保障關鍵技術研究團隊帶頭人。在申辦冬奧成功的時候，由於國外實行技術封鎖，中國還無法做出一條合格的冰狀雪賽道。2016年，70歲的他臨危請命，帶領雪務攻關團隊僅用5年時間，就實現了中國人的用雪自由。

獲頒2021-2022影響世界華人大獎的分別是中國首次火星探測任務工程總設計師張榮橋、英國皇家規劃學會2021年主席/英國社會科學院院士楊威、香港中文大學李嘉誠醫學講座教授/香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明、廣州市花都區花東鎮七星小學教師賴宣治、自由式滑雪運動員谷愛凌、舉重運動員呂小軍、EDG電子競技俱樂部《英雄聯盟》分部、青年鋼琴家劉曉禹。