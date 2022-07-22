澎湖縣馬公市長葉竹林8年任期即將屆滿，卻在卸任前編列140萬元的「禮品與餐費」，遭到部分市民代表質疑防疫期間大吃大喝著實不妥，而剩4個多月卻要大手筆墊付這麼多錢，懷疑是因葉竹林「吃碗內、看碗外」，早早就宣布將以「無黨籍」身分參選澎湖縣長，根本無心馬公市政。另外，力挺葉的代表歐銀花、黃旭輝兩人22日發出聲明，希望外界尊重代議制度，才是民主政治的核心價值。

馬公市代表會審議市長葉竹林提出的70萬元禮品費及70萬元餐費墊付案，其中有歐銀花、黃旭輝、呂蕙羽等人同意這兩筆交際費，不過許彥玲、譚蘭芬、許國政、蘇育德等人則認為應予刪減，最後經協商各刪減20萬元，通過50萬禮品、50萬餐費的墊付案。

據地方人士表示，歐銀花被認為是支持葉竹林的代表，因她丈夫去年才申請從馬公市公所退休，清潔隊立即「公開甄選」補缺，巧合的是歐銀花兒子剛好被選上。清潔隊有人爆料說，歐銀花丈夫從清潔隊退休後，又以「管理人員」名義回聘。另外，市民代表黃旭輝也因所屬工會，承攬馬公市公所專案補助的「金色雙島活動」，未利益迴避遭到外界批評。

民進黨馬公市代表蘇育德在臉書上直言，「馬公市公所的提案本收到了！不只禮品費編了七十萬，餐費也編了七十萬。市長最後任期四個多月，實在不需要這麼多的公關預算。請市長、公所好好思考社會觀感。」蘇育德把市長葉竹林這些交際費的墊付案，公布在臉書上面，也引起市長派的代表極度不滿。