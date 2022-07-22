約2億多年前的祿豐龍胚胎化石，目前在自然史博物館展出，民眾可親睹恐龍胚胎真面貌。（張妍溱攝）

號稱台灣第二大的「大王魷魚」浸製標本。（張妍溱攝）

中興大學成立自然史博物館22日開幕，上千件世界級大型動植物標本首曝光，包括，恐龍胚胎化石、亞洲象「馬蘭」象鼻、帶有人類基因的實驗山羊標本等。校方表示，累積多年教學與研究上珍貴資源，呈現動植物多樣性，推廣生態教育與保育觀念。

興大自然史博物館開幕現場展示，2億年前恐龍胚胎化石、長逾4公尺的馬來長吻鱷魚皮，台灣第二大的大王魷魚、「馬蘭」象鼻剖面等，陳列動植物學系60多年來的標本蒐藏，讓人一睹真面貌。

中興大學生命科學院長陳全木表示，約2億多年前的祿豐龍胚胎化石，是興大榮譽教授黃大一與國外團隊到中國雲南山區發現，經送德、美2國做學術研究，目前在自然史博物館，可親睹恐龍胚胎。

興大生科系鄭任鈞老師則協助亞洲象馬蘭鼻子的展品製作與分布於台灣各地的蜘蛛標本，莊銘豐老師與特生中心合作，展示台灣特有種的鳥類標本，何瓊紋老師製作台灣第二大的大王魷魚浸製標本，許秋容老師提供花卉跟藤蔓的標本，這些都讓博物館更有生命力。

興大全球變遷生物學研究中心主任施習德說，歷經3年籌備，自然史博物館內擁有動植物完整標本，並設有「博物館與生物多樣性」課程，解說訓練方面則與科博館科教組合作，由專業解說員示範，學生進行模擬解說，未來可擔任博物館的解說導覽人員。

校方指出，自然史博物館對外開放時間，為周一到周五上午9點到下午4點，採預約制；上千件館藏輪流展出，每次展約百件珍藏品，都由生科系師生所蒐集的動植物標本，及校友與民間標本師所捐贈。