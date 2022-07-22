彰化縣22日新增1088例確診，疫情趨向常態流行，彰化縣長王惠美表示，第4劑疫苗開放施打，即日起可自行至合約醫療院所預約施打，並請與第3劑間隔5個月以上。
彰化縣長王惠美表示，確診下降，但防疫仍不可以大意，全國仍保持在二級警戒，縣府針對65歲以上長者，普設社區快打站，接種日期從18日至31日，陸續規劃設立271站、涵蓋380村里，村里設站行程表可上網查詢，接種劑次包含基礎加強劑，和第3劑追加劑、第4劑第二次追加劑。來就打，打就送500元禮券和2劑快篩試劑。
王惠美表示，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預約接種，已於21日到貨1萬2000劑，22日中午已完成預約3152人，預約日期延長到7月31日下午17點，種種日期從25日至31日，有108家合約醫療院所。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，第4劑開放對象包含，50歲以上成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求出國民眾，18歲以下免疫不全及免疫第低下且病情穩定者。
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