台灣女星郭碧婷2019年嫁給向華強長子向佐，躍升為豪門媳婦，兩人生下一女後，豈料上月才生完二胎，就被大陸狗仔踢爆，向佐不僅帶一名辣妹約會，還舉止親暱地帶對方回家，引發輿論一片譁然。不過出軌案起初僅預告有人出軌，被不少網友猜測會不會是吳奇隆夫婦，最終真相曝光後粉絲終於發怒了。

向佐和郭碧婷出軌風波的開端，是21日由狗仔「推理君江小宴」在微博預告，將爆出猛料：「出軌隊添新成員？」之後PO出疑似出軌畫面，卻未在第一時間說明該男子是向佐，因此被不少人瞎猜是吳奇隆和劉詩詩，只因今年2月曾傳出官宣離婚，使二人粉絲「吳奇隆劉詩詩沒惹你們任何人」標註回罵。

向佐疑似背著台灣女星郭碧婷，和一名辣妹舉止非常親暱。(圖/江小宴 微博)

向佐(左)和台灣女星郭碧婷結婚育有2子，經常在社群上曬恩愛。(圖/向佐 微博)

不少網友紛紛在網路暴怒發作，透露這已不是吳奇隆夫婦首次平白惹議。先前有另一位大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」曾用漫畫方式暗指吳奇隆夫婦即將離婚，這次也和江小宴一起踢爆向佐出軌，結果吳奇隆夫棄無端中槍，連二次烏龍謠言，使得大批支持粉絲怒不可遏，如今留言區全被灌爆負面留言。

事實上，吳奇隆和劉詩詩於2015年正式結婚，育有一子「步步」，家庭生活過得極為低調，極少曝光私下生活。不過日前劉詩詩仍被狗仔拍到，拍廣告遇到3歲兒子步步來探班，保母手牽著小朋友走進劉詩詩，一見到步步便露出慈母笑容，心情非常愉悅，對待兒子溫柔又有耐心。