台中市嶺東科技大學數位媒體設計系大一新生，於「2022元宇宙虛擬偶像角色設計大賽」勇奪銀獎等5獎項，透過「即時互動節目虛擬棚」虛擬合成技術，虛擬偶像「凌纓」勇奪銀獎，師生們與「凌纓」同台領獎的虛實互動增，添難忘的體驗與樂趣。

嶺東科大指出，這次全國性「2022元宇宙虛擬偶像角色設計大賽」，約有31所大專院校及4所高中職共同參與，共計133組報名參賽。參賽團隊共獲得銀獎、優選、佳作及最佳人氣獎等5獎項肯定，也讓學生們從比賽中獲得成就感。

主辦單位安排創新多元頒獎模式，參賽團隊與虛擬偶像「凌纓」一同出席領獎，另獲其他獎項肯定的虛擬朋友，像是熱愛珍奶的「獺碧TAPI」、帥氣的「殷昔司」及愛唱歌的「冬梅琴葉」等，猶如班上虛擬同學，讓學習變得更加生動有趣。

另「獺碧TAPI」虛擬角色除榮獲優選及最佳人氣獎外，更在數媒系「即時合成特效攝影棚」進行「TAPI的餐桌」網路節目製作，呈現真人與虛擬人物共同主持，作品入圍昇恆昌公司所舉辦「昇影之王」節目企劃競賽決選。

銀獎虛擬偶像設計同學陳心粲表示，「凌纓」角色人物設定具討喜俏皮外貌，以宇宙起源時的紫色科幻為色調，並以星環、星球與星星的元素來裝飾，帶給人們在宇宙及科技間浩瀚無限的奇幻想像與夢幻情境。

指導老師周玄祥指出，從腳本企劃、人設美術、3D角色製作、動態捕捉、影音錄製與後製剪輯，完整實現VTuber產業流程；競賽過程中舉辦校園動作捕捉研習，安排業師輔導與協助動作錄製，進而產學互動。

數媒系主任陳子雲表示，透過3D動畫金獎指導老師廖偉智教導學習Vroid Studio 軟體設計獨一無二的虛擬網紅，從新生階段開始銜接相關專業課程，展現成果。