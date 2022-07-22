美國總統拜登回應美國眾議院議長裴洛西訪台的報導，他說軍方認為目前不是好主意。（資料照／美聯社）

對於美國聯邦眾議院議長裴洛西原本計畫8月率團訪台，美國總統拜登20日引述軍方看法，「目前不是個好主意！」前民進黨立委郭正亮分析，「顯然就是白宮有很多人不贊成」，美國國安會有些人就把訊息丟給英國《金融時報》，「我認為是白宮給的消息，就是要見光死！」

英國《金融時報》（Financial Times）日前引述知情人士的說法，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月率團訪，以表達對台北的支持。不過美國總統拜登20日回應並引述軍方看法，「目前不是個好主意！」拜登也透露，預計10天內將與中國大陸國家主席習近平透過熱線對談。

郭正亮22日在《新聞大白話》節目中分析，裴洛西想來台灣這件事，不是白宮主導的，但需要跟白宮打招呼，安排專機或軍機，當然會通知白宮國安會，「顯然就是白宮有很多人不贊成」，所以美國總統拜登是轉述軍方的話「不是個好主意！」表示軍方不贊成。

郭正亮提到，美國參謀總長米利（Mark Alexander Milley）說2027年台海發生戰爭的機率不高，CIA最近也認為中共20大之後立即動武的可能性不高，這是在緩和台海局勢。美國也知道中共8月1日是建軍節，10月要開20大，拜登最近也要跟習近平通電話，所以她（裴洛西）怎會這時候拋這個議題？

前民進黨立委郭正亮。

郭正亮披露，美國國安會有些人就把訊息丟給英國《金融時報》，金融時報長期跟美國國安高層有關係，跟美國國會沒有那麼高的關係，金融時報每次報導這些事都是有根據的。「所以我認為是白宮給的消息，就是要見光死」，因為這個時間真的是怪怪的！

郭正亮說，尤其裴洛西今年已經82歲，1月宣布競選連任，出乎很多人意料之外。可能會有人建議，她既然要爭取連任，就不用到亞洲畢業旅行了。不過，裴洛西可能還是會有亞洲行，只是可能就不會來台灣了！