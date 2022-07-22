新竹縣莫德納嬰幼兒疫苗於22日開打。面對BA.4、BA.5進入社區的威脅，許多家長急切地想讓孩子接種疫苗建立保護力，卻也考量疫苗副作用陷入糾結。東元綜合醫院兒科部部長王昱程表示，有效預防兒童腦炎、染疫重症和兒童多系統發炎症候群，除了做好防疫措施，就是接種疫苗建立保護網，及早接種預防重症。

王昱程說明，施打在幼兒身上的莫德納（每劑0.25ml）或BNT劑量只有成人的4分之1或甚至更少，但抗體生成的成效跟成人相比是相當的，副作用也沒有比成人高，經EUA專家評估下是利大於弊，建議家長及早為嬰幼兒接種疫苗以建立保護網。

臨床研究重症或死亡的個案，多數原本就有神經疾患或心臟疾病，在有共病的情況下，王昱程認為更建議要接種疫苗增加保護力，除非在接種第1劑有過敏反應或正在發燒，以及急性發炎的時期，這些情況則建議暫緩或不予接種。

王昱程說，最常見的副作用還是注射肌肉位置的疼痛紅腫、手臂痠痛無力，或是在注射部位附近淋巴結腫大，這類輕症副作用大約在2-3天會慢慢改善，如果疼痛狀況難以忍受，家長可以幫幼兒冰敷（10分鐘以內）或服用止痛藥緩解疼痛。發燒機率不算高，但仍要觀察幼兒的行為表現。

王昱程特別提醒，嬰幼兒無法表達身體哪裡不舒服，家長要細心留意嬰幼兒的行為表達，像是哭鬧不安、食慾不振、疲倦或活動力變差。如果2-3天狀況有緩解就不必太過擔心。如果大一點的幼童可以表達胸口疼痛、呼吸喘、爬樓梯後頓時無氣、嗜睡、食慾不振、心跳加速，這類情形就需要立即就醫檢查。

此外，嬰幼兒在6個月的年紀剛好有許多預防針要接種，到底預防針和疫苗可不可以同時接種？王昱程說，目前新的建議是可以與其他疫苗同時接種，沒有限定間隔的時間。