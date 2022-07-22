王子維。（資料照，鄭任南攝）

超級300系列台北羽球公開賽今天進行各組8強賽，位列男單第2種子的王子維爆冷出局，他抗敵近1小時以13比21、21比19、10比21不敵男單世界排名第78的林俊易，無緣4強。

面對左手持拍的林俊易，雙方在國際賽無交手紀錄，但曾在今年4月全團賽有過交手，當時王子維歷經3局後落敗，今天再度碰頭，首局王子維就陷入苦戰，林俊易在3比3平手時打出一波7比1攻勢，之後就一路壓著對手打，以21比13先下一城。

次局王子維試圖振作，雖然局中一度被林俊易反超，之後又戰成平手，但在第2個局末點成功兌現，將戰局扳平。決勝局林俊易一下場就連拿2分取得領先，一路壓著王子維打，最終大戰3局後辛苦勝出，也率先搶下4強門票，接下來將碰上大會第4種子、日本好手奈良岡功大。

而稍早進行的混雙賽事，台灣混雙組合張課琦／李芷蓁以21比16、21比14拍落香港組合楊盛才／范嘉茵，成為本屆台灣第一組挺進4強的組合。